Нефть Brent значительно подешевела [ Редактировать ]
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре в среду утром в ходе торгов упали в цене до 45,12 доллара за баррель, передает Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,75%.
При этом цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 42,65 доллара за баррель, потеряв 0,56%.
Читайте еще, в мире стремительно подымаются цены на нефть. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,58%
по теме
Мировые цены на нефть снизились
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,22%
Нефть Brent упала в цене более чем на 5%
Стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE упала до $41,72 за баррель
Цены на нефть падают, несмотря на снижение запасов в США
Цены на нефть снижаются, несмотря на сообщение EIA о значительном падении запасов сырья в США
В Украине меняют требования для учителей по поводу ношения масок
Ляшко отметил, что это решение было принято на предложение педагогов
Элина Свитолина примет участие на "Ролан Гаррос"
Пятый номер мирового рейтинга Элина Свитолина появилась в предыдущих заявках турнира Premier 5