Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре в среду утром в ходе торгов упали в цене до 45,12 доллара за баррель, передает Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,75%.

При этом цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 42,65 доллара за баррель, потеряв 0,56%.

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