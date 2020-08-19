Медосмотр перед 1 сентября пройдут только первоклассники.

Об этом сообщает Telegram-канал "Украина Сейчас".

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Отмечается, что остальным детям медосмотр разрешено пройти раз в год примерно за две недели до или после дня рождения. Ответственность за это возлагается на родителей.



Кроме этого, в Минздраве просят родителей сделать все необходимые профилактические прививки.

Ранее сообщалось, что МОЗ изменит рекомендации для школ и университетов.

Также мы писали о том, что в Кабмине рассказали, как будут учиться дети в школах с 1 сентября.