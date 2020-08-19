Медосмотр перед 1 сентября пройдут только первоклассники [ Редактировать ]
Медосмотр перед 1 сентября пройдут только первоклассники.
Об этом сообщает Telegram-канал "Украина Сейчас".
Отмечается, что остальным детям медосмотр разрешено пройти раз в год примерно за две недели до или после дня рождения. Ответственность за это возлагается на родителей.
Кроме этого, в Минздраве просят родителей сделать все необходимые профилактические прививки.
Ранее сообщалось, что МОЗ изменит рекомендации для школ и университетов.
Также мы писали о том, что в Кабмине рассказали, как будут учиться дети в школах с 1 сентября.
по теме
В Украине впервые провели трансплантацию поджелудочной железы
Министерство здравоохранения планирует перейти на трансплантационную независимость
Преждевременное старение кожи вокруг глаз: как избежать
Эксперты назвали причины преждевременного старения кожи вокруг глаз и рассказали о том, как избежать неприятных последствий
В Украине зафиксировали почти 2 тысячи новых случаев коронавируса
Коронавирус в Украине установил новый антирекорд
Дети пойдут в школу 1 сентября - Минздрав
В понедельник, 17 августа, на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов сделал заявление
У МОЗ пояснили, в яких регіонах діти не підуть до школи 1 вересня
Міністр охорони здоров'я роз'яснив, як за два тижні школярі підуть до навчальних закладів