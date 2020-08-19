В Украине меняют требования для учителей по поводу ношения масок [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения заявило, что для педагогов будут изменены требования к ношению средств индивидуальной защиты. Учителя не будут носить маски. Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Ляшко отметил, что это решение было принято на предложение педагогов.
"Во время проведения уроков, мы им будем позволять носить не маску на лице, а защитный прозрачный щиток, который выполняет те же функции, но позволяет проводить образовательный процесс, используя и передавая все эмоции, что может передавать педагог", - отметил он.
Ранее сообщалось, что МОЗ изменит рекомендации для школ и университетов.
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