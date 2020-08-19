Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта в ночь на 19 августа подал в отставку и распустил правительство и парламент страны. Это произошло через несколько часов после того, как его арестовали военные.

О своем уходе с поста глава государства сообщил в эфире государственного телевидения. "Я не хочу, чтобы проливалась кровь ради того, чтобы я удержался у власти", - сказал Кейта.

Военные подняли мятеж 18 августа на армейской базе возле Бамако, столицы Мали. Мятежники захватили склады с оружием, после чего направились в столицу, где окружили резиденцию президента.

На улицах солдат приветствовали участники антиправительственных демонстраций, которые с июня требуют отставки президента. Оппозиция заявила, что "это не военный переворот, а народное восстание". Участники уличных демонстраций подожгли здание министерства юстиции Мали.

#Mali #Bamako Protesters gathered at the provisional negotiators HQ where after President IBK and his government were arrested. According to Sec.sources he accepted the terms and resign after his and family security was granted by military officials. pic.twitter.com/DFFEtMMSz7 — Gabrian Kovacs (@511ZGS) August 18, 2020

После отставки президента мятежники выступили на государственном телевидении, где объявили о создании Национального комитета спасения. Заместитель начальника штаба ВВС Мали Исмаэль Ваге пообещал, что в "разумные сроки" в Мали проведут выборы.

ООН, Франция, США и другие страны осудили захват власти в Мали и призвали мятежников освободить президента и других высших чиновников. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) решило закрыть все границы с Мали и приостановить любые финансовые операции.

Ранее сообщалось, что в Мали вооруженные боевики напали на элитный курорт.