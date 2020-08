Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта в ночь на 19 августа подал в отставку и распустил правительство и парламент страны. Это произошло через несколько часов после того, как его арестовали военные.

О своем уходе с поста глава государства сообщил в эфире государственного телевидения. "Я не хочу, чтобы проливалась кровь ради того, чтобы я удержался у власти", - сказал Кейта.

Военные подняли мятеж 18 августа на армейской базе возле Бамако, столицы Мали. Мятежники захватили склады с оружием, после чего направились в столицу, где окружили резиденцию президента.

На улицах солдат приветствовали участники антиправительственных демонстраций, которые с июня требуют отставки президента. Оппозиция заявила, что "это не военный переворот, а народное восстание". Участники уличных демонстраций подожгли здание министерства юстиции Мали.

#Mali #Bamako Protesters gathered at the provisional negotiators HQ where after President IBK and his government were arrested. According to Sec.sources he accepted the terms and resign after his and family security was granted by military officials. pic.twitter.com/DFFEtMMSz7