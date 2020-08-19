"С протестующими разберемся": Лукашенко о ситуации в Беларуси [ Редактировать ]
Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко назвал забастовку стране "угрозами и атакой" на рабочих заводов и фабрик. Он заявил об "угрозах в адрес семей военных, милиции, спецслужб, государственных служащих". Об этом Лукашенко заявил на заседании Совета безопасности, передает "БелТА".
По его словам, сложности в плане общественно-политической ситуации остаются.
"Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся", - заявил он.
Отметим, сегодня уже 11-й день протестов в стране, в частносты четвертый день национальной забастовки. Люди требуют провести новые выборы президента, однако Лукашенко говорит, что этого не будет.
Ранее стало известно, что Лукашенко привел войска в полную боевую готовность.
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