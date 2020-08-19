Втім не лише іноземні інструктори займаються військовим навчанням. Українські вояки, які отримали реальний бойовий досвід на східному фронті, діляться ним із молоддю. У Черкасах легендарний 503 батальйон морпіхів розпочав військовий вишкіл юнаків та дівчат. Протягом 10 днів підлітки у повному споряджені вправляються на маршах, вчаться виживати у дикій природі, штурмувати та боронити укріплення. Більше знають мої колеги.

Вибухи та автоматні черги - так у навчальному двобої зійшлися два взводи вихованців місцевого клубу юних моряків. Найстаршому бійцю 16, наймолодшому 12. У повній викладці із автоматом, бронежилетом та в шоломі Олег штурмує позиції умовного супротивника.

Олег, курсант вишколу:

Наша задача була - іти колоною, потім вистоїтись в лінію і піти в наступ дійти ось до цього місця і утримувати оборону.

Амуніцію юнакам видали справжні військові. Легендарний 503 батальйон морської піхоти вже другий рік поспіль проводить подібні вишколи, аби показати дітям, як треба захищати свою країну. Всі заняття курує бойовий офіцер Владислав Товстий - для підлітків він і командир, і просто друг.

Майже вчасно, але можемо трошки швидше - почався вогневий контакт, ви відволіклись і дуже довго підходили

Владислав і сам нещодавно був учнем. Тільки два роки тому він закінчив військовий виш і одразу пішов на фронт. Під Гнутовим старший лейтенант командував взводним опорним пунктом. Каже, дітьми керувати значно складніше, але цікавіше.

Владислав Товстий, офіцер 503 окремого батальйону морської піхоти:

В них є цей, інту… в них є ця жага до цих пригод, до цього вишколу і їм це подобається.

Цього року взяти участь у вишколі виявили бажання майже 30 вихованців клубу юного моряка. 10 днів підлітки будуть займатися за спеціально розробленим в 503 батальйоні "Курсом молодого бійця". Організатори зізнаються - весь фінансовий тягар табору ліг на плечі морської піхоти та волонтерів. Легким тренування не назвеш - ці десять днів юнаки живуть у майже спартанських умовах.

Валерій Горбенко, співорганізатор вишколу:

На сьогоднішній день і від початку вишколу відсіялось четверо дітей, двоє дітей на початку вишколу. Ну там були проблеми по здоров'ю і ще двоє дітей сьогодні - їм було тяжко і вони вдарили в ринду, ну і таке буває.

Перший етап вишколу закінчиться через кілька днів, а вже на осінніх канікулах підлітки проходитимуть фінальний етап безпосередньо на базі 503 батальйону. Тоді, нагородою за виконані завдання, стане іменна футболка морського піхотинця.