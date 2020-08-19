Щодня кордон з нашою країною перетинають понад дві тисяч осіб

На українсько-білоруському кордоні наші прикордонники фіксують збільшення кількості білорусів, які їдуть до України. З якими настроями і чому їдуть до нас - розповість Ігор Левенок. Він побував на одному з пунктів пропуску.

Пункт пропуску "Нові Яриловичі" на українсько-білоруському кордоні. За тиждень, що минув наші прикордонники зафіксували збільшення пасажиропотоку на в'їзд до України. Здебільшого як мету поїздки люди вказують туризм, візит до родичів або ж відпочинок. А чи повязано це із акціями протесту які відбуваються зараз в сусідній країні. Спробуємо дізнатися про це в самих білорусів.

Станіслав з білоруського Гомеля вперше їде до України. Відпочивати на море в Одеську область. Каже, подалі від того, що зараз коїться на його батьківщині.

Мне кажется, по-моему, сейчас страшнее там находиться, чем на Украине.

Прикордонники розповідають: потік білорусів до України збільшився на третину. Після президентських виборів у сусідній республіці щодня кордон з нашою країною перетинають понад дві тисяч осіб. І це тільки на ділянці, яку контролює Чернігівський прикордонний загін.

Галина Шеховцова, речниця Чернігівського прикордонного загону:

Підрозділи прикордонної служби охороняють державний кордон України з Республікою Білорусь посилено. На даний момент ми забезпечили достатню кількість сил і засобів аби забезпечити надійну охорону державного кордону.

Білоруси, які прямують до України, про політику переважно воліють не говорити. Та єдине, - в чому твердо переконані, жодної загрози з боку українців немає.

Ростислав, мешканець Гомеля:

Культура украинская нравится, кухня украинская нравится, отношение людей нормальное, понимаете. Там по телевизору могут всякое показывать. А так приезжаешь сюда и народ нормальний в целом. Все хотят нормально жить и работать.

Анастасія з Мінська. Їде на Чернігівщину до родичів. Протести, які відбуваються нині в столиці Білорусі підтримує. Втручання руки Заходу, про яке розповідає Олександр Лукашенко, дівчина там не бачила.

Это обычные белорусы. Студенты, мужчины и женщины, пенсионеры. Это обычные люди.

Білоруси, які повертаються на Батьківщину діляться враженнями про Україну. Чимало сябрів їздять до Чернігова на закупи.

Что приобрели себе? - Велозапчасти. - А в Беларуси? - А в Беларуси такие не выпускают.

Прекрасно! Очень хорошие дороги. И это нас удивило в этот раз.

В'ячеслав, мешканець Гомеля: