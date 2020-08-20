Євросоюз виділить 53 мільйони євро білоруському народу і зменшить допомогу державі. Про це лідери країн ЄС домовилися на позачерговому саміті щодо ситуації в Білорусі. Розмову провели у форматі відео-конференції. Які ще кроки узгодили та з якими проханнями перед початком наради звернулась до Брюсселя опозиційна лідерка Білорусі Світлана Тихановська?

Зустрічі у віддаленому режимі для них - не новинка, та все-таки, судячи з обличчя французького президента Еммануеля Макрона, суміш мов і картинок ускладнює комунікацію.

Перед початком саміту до європейських лідерів звернулась і опонентка Олександра Лукашенка Світлана Тихановська, яка зараз перебуває в Литві. Розповіла про порушення прав людини в її країні і попросила підтримки.

Світлана Тихановська, опонентка Олександра Лукашенка на президентських виборах у Білорусі:

Шановні лідери Європи, я закликаю вас підтримати пробудження Білорусі. Закликаю всі країни поважати принципи міжнародного права. Закликаю поважати суверенітет Білорусі та вибір мого народу.

І саме зі слів підтримки білоруському народові й оголосили висновки засідання лідери ЄС. Вибори,безсумнівно, проведені з чисельними порушеннями. Тому ЄС не визнає їх результатів, - заявила німецька канцлерка Ангела Меркель по завершенню саміту.

Ангела Меркель, Федеральна канцлерка Німеччини:

Ми засуджуємо насильство, а також арешт тисяч білорусів. Закликаємо уряд Лукашенка припинити насильство. Свобода думок має бути гарантована, як і свобода демонстрацій. Також вимагаємо незалежних ЗМІ, з яких люди зможуть черпати достовірну інформацію.

Одним з рішень саміту стала фінансова підтримка ЄС для незалежних медійників Білорусі. На це Брюссель виділить мільйон євро. Ще два мільйони дадуть жертвам "безпрецедентного насильства". Загалом пакет допомоги налічує 53 мільйони євро, левову частку з яких спрямують на підтримку лікарень та малого і середнього бізнесу під час пандемії. Узгодили також і санкції.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:

Це будуть адресні санкції, спрямовані проти конкретних посадовців, вони не зачеплять народ Білорусі.

Тим часом Швеція уже ввела певні обмеження - там заморозили допомогу державним органам Білорусі:

Допомога Швеції Білорусі переважно була спрямована громадянському суспільству країни, тим, хто тепер перебуває на вулицях і вимагає змін. Зараз ми заморожуємо меншу частину, що мала йти на проєкти, в яких брали участь державні суб'єкти.

Окрім того, лідери ЄС закликали до національного діалогу, в якому мають взяти участь не лише влада, опозиція та громадянське суспільство Білорусі, а й інші країни як посередники.

Та інструменти впливу Брюсселя - обмежені. Тут не хочуть, щоб будь-які кроки видавалися зовнішнім втручанням у внутрішні справи Білорусі. Тому, цей саміт - радше демонстрація підтримки білоруському народові, готовності допомогти з діалогом, а не спроби покарати владу країни.