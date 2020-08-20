Медики предупреждают, что если кожа склонна к высыпаниям, то необходимо тщательно продумывать свой рацион. Специалисты перечислили продукты, от которых появляются прыщи, пишет golos.ua.

Угри могут провоцировать продукты с содержанием рафинированных углеводов, такие как макароны, белый рис, газированные напитки, хлеб из пшеничной муки. Из-за них повышается уровень сахара в крови, что и влечет за собой образование акне.

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Арахис рекомендуется заменить кешью или миндалем, поскольку он имеет в своем составе вещество, которое заставляет кожу производить больше сала. По результатам исследования, при употреблении шоколада иммунная система человека увеличивает реакцию на бактерии, вызывающие угревую сыпь.

В фастфуде содержатся жиры и рафинированные углеводы, а еще в нем много калорий. Все это приводит к увеличению производства гормонов и, как следствие, к высыпаниям.

Была также доказана взаимосвязь молочных продуктов с подростковыми прыщами. Они поднимают в организме уровень инсулина, который негативно сказывается на количестве воспалительных элементов. Кроме этого, людям с проблемной кожей стоит забыть о яйцах, кофе, сухофруктах, шпинате и алкоголе.

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