От каких продуктов появляются прыщи [ Редактировать ]
Медики предупреждают, что если кожа склонна к высыпаниям, то необходимо тщательно продумывать свой рацион. Специалисты перечислили продукты, от которых появляются прыщи, пишет golos.ua.
Угри могут провоцировать продукты с содержанием рафинированных углеводов, такие как макароны, белый рис, газированные напитки, хлеб из пшеничной муки. Из-за них повышается уровень сахара в крови, что и влечет за собой образование акне.
Арахис рекомендуется заменить кешью или миндалем, поскольку он имеет в своем составе вещество, которое заставляет кожу производить больше сала. По результатам исследования, при употреблении шоколада иммунная система человека увеличивает реакцию на бактерии, вызывающие угревую сыпь.
В фастфуде содержатся жиры и рафинированные углеводы, а еще в нем много калорий. Все это приводит к увеличению производства гормонов и, как следствие, к высыпаниям.
Была также доказана взаимосвязь молочных продуктов с подростковыми прыщами. Они поднимают в организме уровень инсулина, который негативно сказывается на количестве воспалительных элементов. Кроме этого, людям с проблемной кожей стоит забыть о яйцах, кофе, сухофруктах, шпинате и алкоголе.
Ранее мы писали о том, как правильно определить тип кожи лица.
по теме
Кому нельзя есть помидоры
Врач-диетолог объяснила, кому нельзя употреблять эти овощи
Почему категорически нельзя есть вишню на голодный желудок
Медики назвали опасность употребления вишни на голодный желудок
Какие продукты нужно обязательно включить в завтрак
Диетологи рассказали, какие продукты лучше всего есть на завтрак
Белый рис ежегодно "убивает" около 50 тыс. человек - ученые
Ученые заявили о смертельной опасности употребления белого риса
Как восстановить суставы: названы лучшие продукты
Названы продукты для здоровых суставов