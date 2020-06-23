Какие продукты помогут избавиться от целлюлита [ Редактировать ]
Для уменьшения целлюлита нужно употреблять продукты, содержащие калий, а также омега-3 жирные кислоты. Об этом заявили испанские диетологи.
"Есть ряд продуктов, которые должны быть включены в рацион, если нужно похудеть. Например, такие, которые обладают антиоксидантной способностью. Мы рекомендуем употреблять как можно больше овощей, свежими и приготовленными", - рассказали диетологи изданию La Gaceta.
Также для уменьшения целлюлита и похудения они советуют употреблять продукты, насыщенные калием. Минерал содержится в овощах и фруктах, но особенно его много в бобовых и орехах.
Пополнили их список и продукты, обладающие противовоспалительными свойствами: благодаря их действию на организм активизирует кровообращение, что важно для активных метаболических процессов, связанны с расходом жировых клеток. По словам диетологов, необходимо употреблять в пищу жирную рыбу, оливковое масло, а также специи - корицу, куркуму, имбирь.
Напоследок они призвали всех, кто хочет похудеть, правильно ужинать.
"Ужин является важным пунктом любого плана по устранению целлюлита и похудения. Он должен быть легким и сбалансированным, и в общих чертах состоять из таких блюд, как свежие салаты, овощные бульоны, куриная грудка", - поделились специалисты.
При этом эксперты по питанию подчеркнули: никакая диета не может устранить целлюлит сама по себе, обязательными дополнительными условиями являются физическая активность и косметические процедуры.
Ранее мы писали о том, какие овощи нельзя есть при похудении. Также читайте, какие напитки помогут избавиться от жира.
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