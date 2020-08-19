Лукашенко назначил премьер-министра и утвердил состав правительства [ Редактировать ]
Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Романа Головченко премьер-министром. Соответствующий указ глава государства подписал 19 августа, сообщает "Белта".
Еще одним указом Лукашенко назначил членов правительства:
- Николая Снопкова - первым заместителем премьер-министра;
- Владимира Кухарева - заместителем премьер-министра;
- Юрия Назарова - заместителем премьер-министра;
- Игоря Петришенко - заместителем премьер-министра;
- Александра Субботина - заместителем премьер-министра;
- Владимира Колтовича - министром антимонопольного регулирования и торговли;
- Руслана Пархамовича - министром архитектуры и строительства;
- Юрия Караева - министром внутренних дел;
- Андрея Хмеля - министром жилищно-коммунального хозяйства;
- Владимира Караника - министром здравоохранения;
- Владимира Макея - министром иностранных дел;
- Игоря Луцкого - министром информации;
- Юрия Бондаря - министром культуры;
- Виталия Дрожжу - министром лесного хозяйства;
- Виктора Хренина - министром обороны;
- Игоря Карпенко - министром образования;
- Сергея Наливайко - министром по налогам и сборам;
- Владимира Ващенко - министром по чрезвычайным ситуациям;
- Андрея Худыка - министром природных ресурсов и охраны окружающей среды;
- Петра Пархомчика - министром промышленности;
- Константина Шульгана - министром связи и информатизации;
- Ивана Крупко - министром сельского хозяйства и продовольствия;
- Сергея Ковальчука - министром спорта и туризма;
- Алексея Авраменко - министром транспорта и коммуникаций;
- Ирину Костевич - министром труда и социальной защиты;
- Юрия Селиверстова - министром финансов;
- Александра Червякова - министром экономики;
- Виктора Каранкевича - министром энергетики;
- Олега Слижевского - министром юстиции;
- Валерия Вакульчика - председателем Комитета государственной безопасности;
- Дмитрия Пантуса - председателем Государственного военно-промышленного комитета;
- Дмитрия Матусевича - председателем Государственного комитета по имуществу;
- Александра Шумилина - председателем Государственного комитета по науке и технологиям;
- Валентина Татарицкого - председателем Государственного комитета по стандартизации;
- Анатолия Лаппо - председателем Государственного пограничного комитета;
- Юрия Сенько - председателем Государственного таможенного комитета.
Ранее сообщалось, что Лукашенко привел войска в полную боевую готовность и назвал забастовку в стране "угрозами и атакой".
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