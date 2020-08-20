Служба безопасности Украины назвала фейком заявление ФСБ России о попытке украинских спецслужб похитить бывшего главаря боевиков на Донбассе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Обнародованная информация является продолжением цепи обычных фейков российской стороны. И даже этот фейк свидетельствует - РФ защищает и поддерживает боевиков. В то же время мы отдельно обращаем внимание, что каждое лицо, принимавшее участие в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях, должно понести за это ответственность, предусмотренную украинским законодательством. Служба безопасности Украины работает над этой задачей в ежедневном режиме.

Как сообщали "Подробности", ФСБ России сообщила, что помешала СБУ похитить одного из главарей боевиков на Донбассе и вывезти его в Украину. Кого именно пытались выкрасть - не сообщается. Известно лишь, что это гражданин России, который принимал активное участие в боевых действиях против украинской армии.

По некоторым данным, планировалось похищение и переправка в Гаагу фигуранта дела о крушении малайзийского Boeing MH17. Среди наиболее вероятных целей были экс-начальник контрразведки МО ДНР Дубинский ("Хмурый"), экс-министр обороны Игорь Гиркин (Стрелков), а также экс-премьер ДНР Александр Бородай.

В июле 2019 года спецслужбы Украины похитили из "ДНР" бывшего командира противовоздущной обороны Владимира Цемаха, имевшего статус ключевого свидетеля по делу о крушении "Боинга". Позднее он получил статус подозреваемого. Украина обвиняла Цемаха в создании террористической группы.

Несмотря на то, что выдачи Цемаха требовали Нидерланды, в сентябре 2019 года его выдали России в рамках обмена пленными. После этого Цемах вернулся на территорию Донецкой области, неподконтрольную Киеву.

Организаторами и координаторами спецоперции ФСБ назвала граждан Украины Андрея Байдала и Игоря Мищенко, которые якобы являются внештатными сотрудниками СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины.

Андрея Байдалу власти самопровозглашенной "ДНР" подозревают в убийстве бывшего главаря республики Александра Захарченко.

В качестве исполнителей похищения украинцы якобы наняли российских уголовников. За работу им пообещали заплатить $200 тысяч, и выдали аванс $50 тысяч.

Ранее сообщалось, что ФСБ пыталась завербовать бывшего заместителя командующего ВМС Украины.