На півдні США знову лісові пожежі. Найбільше займань зафіксовано у Каліфорнії. Ситуацію ускладнив масштабний шторм із чисельними блискавками. Протягом останніх трьох діб небо штату освітили майже 11 тисяч громовиць.

Внаслідок природного явища фіксують нові, ще масштабніші осередки займання. Уже згоріли кілька будинків. Губернатор штату оголосив надзвичайний стан. Влада рекомендувала тамтешнім жителям переїхати в безпечніші місця. Полум'я намагаються приборкати пожежники, втім, поки що марно.

Ґевін Ньюсом, губернатор штату Каліфорнія: