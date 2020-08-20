Військових ЗСУ підозрюють у вимаганні хабара за медичні маски [ Редактировать ]
Корупційний скандал у Збройних силах. Правоохоронці підозрюють кількох офіцерів і високопосадовців у вимаганні мільйону гривень хабара на закупівлі медичних масок. За відкат військові корупціонери обіцяли приватній компанії гарантовану перемогу у тендері.
Суму порахували просто - одна гривня у карман із кожної маски. Бізнесмен звернувся до правоохоронців. Зловмисників затримали. Маски у СІЗО тепер ймовірно їм видадуть безкоштовно.
по теме
Контррозвідка СБУ затримала торговців комплектувальними для гелікоптерів
Контррозвідка СБУ затримала військових, які продавали комплектувальні для гелікоптерів. За інформацією оперативників, деталі збували іноземцям
СБУ затримала військових, що торгували комплектувальними для гелікоптерів
Контррозвідка СБУ затримала військових, які продавали комплектувальні для гелікоптерів. За інформацією оперативників, деталі збували іноземцям
Житель Одещини зберігав вдома арсенал зброї
Мешканець Біляївки зберігав удома дев'ять одиниць зброї, зокрема кулемет та автомат, чотири вибухові пристрої та близько тисячі набоїв
У Маріуполі напали на волонтерів "Опозиційної платформи - За життя"
Активісти збирали підписи за проведення місцевих виборів у всіх об'єднаних територіальних громадах підконтрольного Донбасу
У Харкові викрили незаконний логістичний центр
У Харкові викрили незаконний логістичний центр. Його організатори без сплати податків ввозили до України товари з країн Західної Європи та Туреччини. Потім переправляли їх до Росії або збували на харківських ринках