За відкат військові корупціонери обіцяли приватній компанії гарантовану перемогу у тендері

Корупційний скандал у Збройних силах. Правоохоронці підозрюють кількох офіцерів і високопосадовців у вимаганні мільйону гривень хабара на закупівлі медичних масок. За відкат військові корупціонери обіцяли приватній компанії гарантовану перемогу у тендері.

Суму порахували просто - одна гривня у карман із кожної маски. Бізнесмен звернувся до правоохоронців. Зловмисників затримали. Маски у СІЗО тепер ймовірно їм видадуть безкоштовно.