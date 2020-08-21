В организме Навального обнаружен смертельно опасный яд [ Редактировать ]
В организме известного российского оппозиционера Алексея Навального обнаружен яд, смертельно опасный не только для него, но и для окружающих. Супруга Навального сообщает, что транспортная полиция нашла вещество, которым отравили политика.
Об этом сообщил директор основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов со ссылкой на сотрудника полиции, передает DW.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила в своем микроблоге Twitter, что название отравляющего вещества не раскрывается: полиция ссылается на тайну следствия.
"Оно (вещество) опасно для жизни окружающих. Всем находящимся рядом с ним требуются специальные костюмы. Поэтому ей (Юлии) отказываются отдавать Алексея", - рассказали в штабе.
Однако, правоохранительные органы отрицают обнаружение яда в организме Навального.
Напомним, в четверг, 20 августа, Навальному стало плохо в самолете, его экстренно госпитализировали.
Также мы писали о том, что Навальный впал в кому.
по теме
В Кремле отреагировали на возможное отравление Навального
По словам Пескова, сейчас необходимо дождаться окончательным анализов
Отравление Навального: политика хотят перевезти в Европу
Это сделано, чтобы предоставить ему квалифицированную помощь
Очевидец рассказал, что происходило с Навальным в самолете
20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолете
Кричал от боли: российского оппозиционера Навального экстренно госпитализировали (видео)
Алексей Навальный подключен к аппарату ИВЛ