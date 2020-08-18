Китай назвал цену вакцины от коронавируса [ Редактировать ]
Озвучена стоимость запатентованной в Китае вакцины от коронавируса COVID-19, которую готовы производить Пекинский и Уханьский институты биопрепаратов. Об этом сообщает South China Morning Post.
Так, фармацевтическая корпорация Sinopharm в декабре 2020 года запланировала выпуск в продажу вакцину от коронавируса по цене около 150 долларов.
"После завершения третьей фазы международных клинических испытаний можно будет приступить к регистрации инактивированной вакцины. По нашим расчетам, до конца декабря этого года она может появиться на рынке", - заявил глава правления корпорации Лю Цзинчжень.
По его прогнозам, в Китае смогут производить до 120 млн инактивированных вакцин в год.
"После того, как инактивированная вакцина поступит на рынок, ее цена не будет слишком высокой, она будет где-то в районе нескольких сотен юаней. Если говорить о двух инъекциях, то цена будет в пределах 1 000 юаней (около 144 долларов)", - добавил Цзинчжень.
По его словам, необходимо делать две инъекции, тогда вероятность защиты может достичь 100%.
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