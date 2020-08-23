Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сограждан с Днем государственного флага Украины.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Так, в видеоролике Зленский назвал цвета флага Украины символами свободы, достоинства и несокрушимости.

Все знают, какие цвета символизируют свободу, несокрушимость и достоинство. Это – синий и желтый. Цвета украинского флага. Цвета украинской души.

Президент попросил украинцев вывесить флаг Украины со своего окна, либо повязать на руку сине-желтую ленту.

Фото: Офис Президента

Также президент Зеленский вместе с Кучмой, Ющенко и Порошенко, представителями Офиса президента и членами Кабмина приняли участие в торжественном поднятии государственного флага Украины.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции. Он отметил, что лично для него беречь Украину значит "беречь каждого украинца" и призвал граждан "научиться уважать права друг друга"