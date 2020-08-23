День государственного флага: Зеленский поздравил украинцев [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сограждан с Днем государственного флага Украины.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Так, в видеоролике Зленский назвал цвета флага Украины символами свободы, достоинства и несокрушимости.
Все знают, какие цвета символизируют свободу, несокрушимость и достоинство. Это – синий и желтый. Цвета украинского флага. Цвета украинской души.
Президент попросил украинцев вывесить флаг Украины со своего окна, либо повязать на руку сине-желтую ленту.
Фото: Офис Президента
Также президент Зеленский вместе с Кучмой, Ющенко и Порошенко, представителями Офиса президента и членами Кабмина приняли участие в торжественном поднятии государственного флага Украины.
Ранее мы писали, что Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции. Он отметил, что лично для него беречь Украину значит "беречь каждого украинца" и призвал граждан "научиться уважать права друг друга"
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