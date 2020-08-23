В Беларуси готовятся к разгону новых протестов (видео) [ Редактировать ]
МВД Беларуси готовится к акциям протеста, которые продут в стране 23 августа.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так, в течение прошедших суток 67 протестных акций прошли в 55 населенных пунктах страны. Со стороны милиции было задействовано более 30 тысяч человек. Всего 22 августа задержано 26 граждан.
Сегодня также готовятся разного рода акции. Некоторые граждане и интернет-ресурсы активно призывают принять в них участие. Напоминаем, что проведение несанкционированных массовых мероприятий противозаконно, за участие в них предусмотрена ответственность.
Отмечается, что акция протеста под названием "Марш свободной Беларуси" должна начаться в воскресенье, 23 августа, в 14:00. Участники митинга будут требовать суда над теми, кто пытает задержанных и отставку Лукашенко.
Ранее мы писали, что президент Республики Беларусь Александр Лукашенко высказался о ситуации в стране. Он считает, что ситуация в стране очень политизирована.
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