МВД Беларуси готовится к акциям протеста, которые продут в стране 23 августа.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в течение прошедших суток 67 протестных акций прошли в 55 населенных пунктах страны. Со стороны милиции было задействовано более 30 тысяч человек. Всего 22 августа задержано 26 граждан.

Сегодня также готовятся разного рода акции. Некоторые граждане и интернет-ресурсы активно призывают принять в них участие. Напоминаем, что проведение несанкционированных массовых мероприятий противозаконно, за участие в них предусмотрена ответственность.

Отмечается, что акция протеста под названием "Марш свободной Беларуси" должна начаться в воскресенье, 23 августа, в 14:00. Участники митинга будут требовать суда над теми, кто пытает задержанных и отставку Лукашенко.

Ранее мы писали, что президент Республики Беларусь Александр Лукашенко высказался о ситуации в стране. Он считает, что ситуация в стране очень политизирована.