В Минске тысячи женщин вышли на акцию протеста против насилия (фото) [ Редактировать ]
В Минске, 22 августа, несколько тысяч женщин вышли на акцию протеста против насилия правоохранительных органов. Об этом сообщает БЕЛАПАН.
Акция стартовала у Комаровского рынка, где около 14.00 в живую цепь выстроились 600-700 женщин. Они держали цветы, бело-красно-белые флаги и плакаты с надписями: "На Окрестина пытки и смерть", "Остановите насилие", "Пенсионеры против беззакония, насилия и лжи", "Пенсионеры за перемены", "Нет фашизму".
Количество участников акции постоянно увеличивалось, к ней присоединись некоторые мужчины. Периодически участники скандировали "Любовь спасет мир".
Часть проезжавших мимо автомобилистов сигналили в знак поддержки.
Стоит отметить, что правоохранителей рядом с акцией замечено не было.
Около 15.00 участники протеста двинулись в направлении проспекта Независимости. К этому моменту в акции принимало участие уже несколько тысяч человек.
Пройдя вдоль площади Якуба Коласа, они двинулись в сторону площади Победы.
Несколько тысяч человек, скандируя "Жыве Беларусь!" и "Уходи!", постепенно дошли до улицы Янки Купалы, где колонна повернула в сторону улицы Немига. Количество участниц акции постепенно начало сокращаться.
С Немиги демонстранты двинулись в сторону улицы Володарского и площади Независимости. К этому времени в акции участвовало 1-1,5 тысячи человек. Проходя мимо СИЗО МВД, люди скандировали "Отпускай!".
Участники акции беспрепятственно дошли до площади Независимости. К 16.30 здесь было 500-700 человек.
Напомним, ранее Лукашенко назвал кадры травм и следов от избиений пострадавших фейком, а также в Минске силовики задержали сотрудников Viber.
Как мы ранее сообщали, в Минске к акциям протеста присоединились автомобилисты.
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Ранее мы сообщали, что в Киеве женщины устроили "цепь солидарности" в поддержку белорусов. А также, журналисты в Минске вышли на протесты.
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