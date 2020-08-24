Стало известно, кого Лукашенко поздравил с Днем независимости Украины [ Редактировать ]
Несмотря на явное охлаждение отношений официального Минска и Киева после выдачи России "вагнеровцев" и вызвавшего раздражение совета Владимира Зеленского провести новые президентские выборы, президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Независимости.
Как сообщает пресс-службе белорусского лидера, Лукашенко направил поздравление президенту Украины Владимиру Зеленскому по случаю праздника, пожелав ему "крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности", а народу Украины - мира, стабильности и благополучия.
Давние традиции дружбы и добрососедства служат основой эффективного взаимодействия Беларуси и Украины в непростых условиях современного мира.
Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность в расширении всестороннего белорусско-украинского сотрудничества на принципах равенства и уважения, развитии конструктивного партнерства как на национальном, так и на региональном уровне.
Также президент Беларуси поздравил с Днем независимости Украины своего бывшего коллегу, президента благотворительного фонда "Украина" Леонида Кучму.
Между Республикой Беларусь и Украиной традиционно существуют конструктивные отношения, основанные на совместной истории, взаимном уважении и надежных братских связях.
Александр Лукашенко отметил личный вклад Леонида Кучмы в укрепление дружбы и успешного взаимодействия двух стран.
Уверен, что белорусско-украинское партнерство будет и далее неизменно расширяться на благо наших народов.
Ранее сообщалось, что Лукашенко приказал увольнять учителей: названа причина.
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