Несмотря на явное охлаждение отношений официального Минска и Киева после выдачи России "вагнеровцев" и вызвавшего раздражение совета Владимира Зеленского провести новые президентские выборы, президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Независимости.

Как сообщает пресс-службе белорусского лидера, Лукашенко направил поздравление президенту Украины Владимиру Зеленскому по случаю праздника, пожелав ему "крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности", а народу Украины - мира, стабильности и благополучия.

Давние традиции дружбы и добрососедства служат основой эффективного взаимодействия Беларуси и Украины в непростых условиях современного мира.

Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность в расширении всестороннего белорусско-украинского сотрудничества на принципах равенства и уважения, развитии конструктивного партнерства как на национальном, так и на региональном уровне.

Также президент Беларуси поздравил с Днем независимости Украины своего бывшего коллегу, президента благотворительного фонда "Украина" Леонида Кучму.

Между Республикой Беларусь и Украиной традиционно существуют конструктивные отношения, основанные на совместной истории, взаимном уважении и надежных братских связях.

Александр Лукашенко отметил личный вклад Леонида Кучмы в укрепление дружбы и успешного взаимодействия двух стран.

Уверен, что белорусско-украинское партнерство будет и далее неизменно расширяться на благо наших народов.

Ранее сообщалось, что Лукашенко приказал увольнять учителей: названа причина.