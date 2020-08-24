Лукашенко приказал увольнять учителей: названа причина [ Редактировать ]
Алесандр Лукашенко требует уволить всех учителей, кто против его идеологии и не которые не хотят преподавать в соответствии с государственной идеологией. Об этом он заявил в понедельник, 24 августа, на встрече с министром образования Игорем Карпенко, сообщает БелТА.
Лукашенко отметил, что в Беларуси есть государственная идеология и учителя должны ее придерживаться. Кто против - в школе быть не должны.
И те, кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно
При этом, Лукашенко потребовал защитить учителей от нападков, каких именно - он не уточнил.
Защитите учителей от всяких нападок. Мы это уже начали делать, притом делаем очень активно и очень жестко пресекаем всякие наезды, накаты на учителей, врачей
"Если кто-то перекинулся в другой лагерь, нам тоже надо с ними разбираться", - подчеркнул Лукашенко.
Напомним, ранее Лукашенко пообещал разобраться с протестующими.
Как мы сообщали, в МИД Украины ответили МИД Беларуси за жесткий ответ Зеленскому.
Стоит отметить, что МИД Беларуси ответили Зеленскому касаемо его советов Беларуси.
Читайте также, в Минске прошел "Марш новой Беларуси", в котором приняли участие около 200 тысяч человек. Позже протестующие приблизились в резиденции Лукашенко.
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