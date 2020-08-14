32 гражданина России, задержанные в Беларуси в конце июля по подозрению в организации массовых беспорядков, вернулись в Россию. Об этом сообщила Генпрокуратура России.

Еще один россиянин остался в Беларуси, поскольку помимо российского, у него есть еще и белорусский паспорт. Источник "Интерфакса" сообщил, что уголовное или другое процессуальное преследование вернувшимся россиянам не грозит.

"Они вернулись на родину и разъезжаются по домам", - сказал собеседник агентства.

Напомним, что белорусские власти 29 июля сообщили, что под Минском задержаны более 30 бойцов частной военной компании "Вагнер", якобы планировавших дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

​30 июля в МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Украины Петра Врублевского, поскольку у задержанных был опыт участия в боевых действиях на Донбассе. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 31 июля сообщил, что получил список задержанных от МИД Беларуси и украинских граждан в нем "не семеро".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все задержанные - граждане России, иного их гражданства Москва не признает. Он добавил, что в Беларуси задержали частных охранников, которые через Минск должны были транзитом направиться в Стамбул.

ЧВК "Вагнер" связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, который, как считается, входит в близкое окружение президента Путина. Наемники "Вагнера" воевали на Донбассе, в Сирии и Ливии. Число бойцов вооруженного формирования насчитывало в разное время и по различным данным, от 1350 до 2000 человек.

Ранее сообщалось, что официальный Минск получила запрос от Киева на арест "вагнеровцев". Офис генпрокурора утверждал, что 28 из 33 задержанных наемников воевали на Донбассе против украинской армии. Девять из них имеют украинское гражданство.