На Шрі-Ланці врятували слоненя. Тварину, що втрапила до ями, знайшли місцеві жителі. Знесилене маля вже майже не рухалося і точно не змогло б вибратися самотужки.

Спочатку слоника, який певний час був на спеці, полили водою й напоїли. І вже згодом, коли сили до тварини повернулися - почали рятувальну операцію. Слоненя успішно витягли, його життю більше ніщо не загрожує.