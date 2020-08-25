На Шрі-Ланці врятували від смерті слоненя [ Редактировать ]
На Шрі-Ланці врятували слоненя. Тварину, що втрапила до ями, знайшли місцеві жителі. Знесилене маля вже майже не рухалося і точно не змогло б вибратися самотужки.
Спочатку слоника, який певний час був на спеці, полили водою й напоїли. І вже згодом, коли сили до тварини повернулися - почали рятувальну операцію. Слоненя успішно витягли, його життю більше ніщо не загрожує.
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