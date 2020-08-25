Кравчук допустил возобновление подачи воды в Крым [ Редактировать ]
Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Украина может возобновить подачу воды в Крым в случае гуманитарной катастрофы. Однако, Киев может возобновить подачу воды только для жителей полуострова.
Об этом Леонид Кравчук заявил в эфире "Украинского радио".
"В Крыму живут украинцы, и если вдруг какая-то гуманитарная катастрофа случится, вдруг, которая связана с водой, то людям можем дать воду", - сказал Кравчук.
При этом Кравчук подчеркнул, что Украина "никогда" не даст воду промышленным предприятиям и военным базам полуострова.
Ранее Кравчук впервые высказался о вводе миротворцев на Донбасс.
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