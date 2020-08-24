Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Леонид Кравчук считает, что ввод международных миротворцев в регион, неподконтрольный центральным властям в Киеве является для Украины невыполнимой задачей. Об этом первый президент Украины заявил в интервью Дмитрию Гордону.

По его мнению, сама идея ввода миротворцев на Донбасс абсолютно приемлема, но для Украины невыполнима, поскольку Россия является "очень большой страной", и она ставит условие, что миротворцев можно ставить только на линии разграничения.

В связи с этим Кравчук предлагает искать "экономические варианты", а также "особое управление" на местном уровне.

Напомним, что официальный Киев добивается введения на Донбасс миротворцев ООН. Россия поддерживает эту идею, но настаивает, чтобы "голубые каски" были только на линии разграничения и охраняли сотрудников ОБСЕ. Украина настаивает, чтобы миротворцы ООН были размещены на всей территории "республик" - от линии разграничения до границы с Россией.

Ранее штаб Операции объединенных сил сообщал, что на Донбасс направят украинских военнослужащих, которые имеют опыт участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН. Они будут размещаться на первой линии обороны в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, что Леонид Кравчук рассказал, на какие компромиссы готов пойти ради мира на Донбассе и назвал условие, при котором Киев откажется от "Минских соглашений". После первого заседания ТКГ экс-президент обратился в Раду, с тем, она пересмотрела свое решение о запрете местных выборов в приграничных районах Донецкой и Луганской областей.

Ранее "Подробности" сообщали, кого не коснется амнистия после возвращения под контроль Киева и реинтеграции оккупированных районов Донбасса и Крыма.