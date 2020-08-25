Подробиці трагічного вибуху в гуртожитку навчального центру "Десна". Загиблим виявився 25-річний військовий контрактної служби. Ще троє постраждалих: військовослужбовці і цивільна дівчина, віком від 18 до 22 років - усі вони зараз у лікарні в тяжкому стані.

У кімнаті на другому поверсі, де жили контрактники, рвонув невідомий предмет. Слідчі зараз з'ясовують, як вибухівка потрапила в гуртожиток.

Віктор Ніколюк, начальник 169 навчального центру сухопутних військ ЗСУ "Десна":