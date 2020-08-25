Конституційний суд Білорусі визнав створену активістами Координаційну раду - незаконною. Її членів арештовують і викликають на допити. Втім, опозиціонери не здаються, закликають протестувати до переможного кінця. І святкують сьогодні неофіційний День Незалежності.

Чим нині живе розбурхана країна?

Люди на головному майдані Мінська починають збиратися близько шостої вечора. Довкола площі спецпризначенці вже напоготові. Міліція робить зауваження активістам із національною символікою.

З правоохоронцями люди не сваряться. Настрій - піднесений. Сьогодні країна відзначає неофіційний День Незалежності. Саме 25 серпня 1991 року Верховна Рада Білоруської соціалістичної республіки проголосувала за остаточне прощання з Радянським Союзом. Однак у офіційному календарі країни ця дата не прижилася. Після свого обрання президентом у 1994 Олександр Лукашенко визначив головним державним святом 3 липня - День визволення Мінська від нацистів.

Напередодні бацька пообіцяв розібратися з масовими протестами. Соцмережі поширили кадри з величезною колоною спецтехніки, що рушила в середмістя. Однак активісти і далі страйкують.

Біля Міністерства освіти зібралися вчителі. Вони обурені вказівкою звільняти педагогів, які не поділяють пролукашенківської ідеології. Вздовж вулиці вишикувалися автозаки. Однак минулося без затримань.

У довжелезний ланцюг єдності стали і працівники академії наук. Попри заклики міліції розійтися. А в Молодечному небайдужі білоруси прийшли на поховання Микити Кривцова. Зниклого учасника протестів днями знайшли повішеним у лісі.

Натомість, влада продовжує боротьбу з протестною символікою - у Мінську люди в цивільному зняли величезний біло-червоний прапор, що майорів на одному з будинків. А слідчий комітет узявся за створену активістами Координаційну раду.

По десять діб арешту отримали її члени Ольга Ковалькова та Сергій Дилевський. За організацію несанкціонованого зібрання. Також три з половиною години допитували звільненого директора Купалівського театру Павла Латушка. У кримінальному провадженні про спробу захоплення влади він проходить як свідок.

Павло Латушко, член Координаційної ради:

Мы считаем, что деятельность Координационного совета будет продолжена. Потому что мы не считаем, что те действия, которые осуществляет Координационный совет, выходят за рамки правового поля Республики Беларусь.

У середу на розмову слідчі чекають ще одну учасницю Координаційної ради - нобелівську лауреатку - письменницю Світлану Алексієвич. Тим часом головна конкурентка Лукашенка на президентських виборах Світлана Тихановська виступила перед Європарламентом. Наголосила, що білоруська опозиція налаштована боротися до кінця.

Світлана Тихановська, кандидатка в президенти Білорусі:

За останні два тижні білоруси показали, що вони не поступляться і не здадуться. Воля народу не буде зламана. Наша мета - домогтися справедливих і вільних виборів мирним шляхом, шляхом діалогу.

Чіткий план дій щодо повернення влади народу в опозиційній верхівці обіцяють надати до кінця тижня. Натомість, Верховний суд країни відмовив трьом колишнім кандидатам у президенти у відкритті провадження на підставі скарг щодо результатів виборів.