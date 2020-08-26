Китайская копия Tesla Model X получилась лучше оригинала (фото) [ Редактировать ]
Источник: Автоцентр
Спустя год после того, как автомобильный бренд Human Horizon из Китая анонсировал концепт электрического кроссовера, в сети появились первые фотографии готового к серийному производству экземпляра, который будет называться HiPhi X. Об этом сообщает Insideevs.
HiPhi X будет производиться в Яньчэне в китайской провинции Цзянсу. Это большой внедорожник с низкой посадкой и общим дизайном, аналогичным Tesla Model X и неудавшейся Faraday Future FF91.
Одна из самых интригующих частей дизайна HiPhi X — это задние двери. Известные как "крылья чайки", они представляют собой комбинацию обычных обратных створок и открывающейся ввенрх панорамной крышей.
На задних дверях будут расположены сенсорные элементы управления кондиционером, регулировкой сидений и обогревом.
HiPhi X также может похвастаться шестью сиденьями, распределенными в три ряда по схеме 2 + 2 + 2. Первый и второй ряды сидений оснащены функциями вентиляции, обогрева и массажа.
Кроме того, вместо узконаправленных камер заднего вида у концепта, серийная модель оснащена традиционными зеркалами.
Human Horizon пока не раскрывает данные о мощности силовой установки. Но сообщает, что HiPhi X будет представлен в заднеприводной и полноприводной версиях, причем самая мощная модель разгоняется до 100 км/ч за 3,9 секунды.
Батарея будет доступна в нескольких вариантах. Самый емкий блок на 96 кВт*ч обеспечивает запас хода не менее 610 км по циклу NEDC, тогда как Tesla Model X способна проехать всего 507 км.
Human Horizon добавила, что в партнерстве с Microsoft разработала систему автопилота для автомобиля, которая предлагает полуавтономные функции вождения 3-го уровня и поддерживает обновления по "воздуху".
Выход в продажу электромобиля запланирован на 2021 год.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Tesla презентовали самый дешевый электрокар. А этой зимой мужчина превратил Tesla Model 3 в снегоход.
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