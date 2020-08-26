За рік роботи парламент не виправдав очікувань українців - Юрій Бойко [ Редактировать ]
Рівно рік. Саме стільки пропрацював парламент цього скликання. То у турборежимі, то у сповільненому темпі. Та у цифрах депутатська робота виглядає так: ухвалили більше восьми сотень рішень і майже 350 законопроектів. От тільки серед них немає того, чого насправді чекали люди, - так вважають в опозиції.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Люди хотели мира, а парламент не принял ни одного закона про мир. Люди хотели социальной поддержки, а парламент занимался какими-то политическими декларациями. И вот к сожалению... а продажа земли? Ночь, в эпидемию. Принятие закона о легализации казино, когда люди в принципе категорически против, мы категорически против чтоб в сегодняшней ситуации, люди выносили последнее из дома и несли в казино. Вот все эти вещи уничтожили имидж парламента и я считаю, что он просто потерял доверие из- за таких вот глупостей.
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