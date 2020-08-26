Рівно рік. Саме стільки пропрацював парламент цього скликання. То у турборежимі, то у сповільненому темпі. Та у цифрах депутатська робота виглядає так: ухвалили більше восьми сотень рішень і майже 350 законопроектів. От тільки серед них немає того, чого насправді чекали люди, - так вважають в опозиції.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":