Прозорість - гарантія чистоти. У Токіо встановили незвичайні громадські вбиральні. Стінки кабінок зроблені зі скла. Тож одразу видно чи прибрано всередині. Натомість щойно користувач замикає за собою двері - спеціальне скло стає непрозорим. Новинку розробили активісти, які прагнуть зробити японську столицю комфортною та безпечною. Найближчим часом планують переобладнати 17 туалетів.

Аріза Коморі, туристка:

Це щось неймовірне, я думала, буде складно цим користуватися. Але справді дуже чисто.

Гаято Ганаока, автор проєкту: