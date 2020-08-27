У Токіо встановили прозорі громадські вбиральні [ Редактировать ]
Прозорість - гарантія чистоти. У Токіо встановили незвичайні громадські вбиральні. Стінки кабінок зроблені зі скла. Тож одразу видно чи прибрано всередині. Натомість щойно користувач замикає за собою двері - спеціальне скло стає непрозорим. Новинку розробили активісти, які прагнуть зробити японську столицю комфортною та безпечною. Найближчим часом планують переобладнати 17 туалетів.
Аріза Коморі, туристка:
Це щось неймовірне, я думала, буде складно цим користуватися. Але справді дуже чисто.
Гаято Ганаока, автор проєкту:
Я б хотів, щоб люди переосмислили концепцію громадських вбиралень. Сподіваюся, цей туалетний проєкт для Токіо стане зразком для решти Японії і для всього світу.
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