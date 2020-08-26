В Украине ужесточили карантин: что изменилось [ Редактировать ]
В среду, 26 августа, стало известно, что Кабинет министров продлил карантин в Украине до ноября. Вместе с тем, правительство ужесточило ограничительные меры на территории областей из-за роста заболеваемости. Соответствующее решение приняли на заседании Кабмина.
Теперь в регионах, которые попали в "зеленую" зону запрещается деятельность дискотек, развлекательных заведений, ночных клубов. Также запретили деятельность заведений общественного питания с организацией досуга.
Кабмин принял постановление, которое запрещает проведение концертов, кроме тех, которые проводятся учреждениями культуры.
Впрочем, концерты позволяют проводить тем, для кого это в течение последнего года является основным видом деятельности.
Также в постановлении говорится, что органам местного самоуправления предоставляется право на доступ к данным электронного сервиса "Дий вдома" для контроля лиц, подлежащих самоизоляции, обсервации, также лиц, нарушивших правила карантина.
Ранее мы писали, что Украина установила несколько "коронавирусных" рекордов. В стране фиксировали более 2 тысяч случаев инфекции.
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