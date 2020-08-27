Ані розкаяння, ані вибачень перед жертвами. У Гаазі пройшли слухання у справі так званого "боснійського м'ясника". Ратко Младіч виступив зі зверненням до суду, де виправдав масове винищення мирного населення Боснії. Мовляв, рятував країну від НАТО, Ватикану та міжнародної мафії.

Чергова гучна справа у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі. Цього разу у центрі уваги колишній командувач армії 78-річний Ратко Младіч. В історію він ввійшов як "боснійський м'ясник". Три роки тому Гаазький трибунал засудив Младіча до пожиттєвого ув'язнення. Його визнали винним у злочинах проти людяності під час розпаду Югославії. Однак зараз захист просить виправдати чоловіка за всіма десятьма пунктами. А сам Младіч наполягає: ні в чому не винен, і діяв під тиском ситуації.

Ратко Младіч, колишній командувач армії боснійських сербів:

Я не святий, пані суддя. Я простий чоловік. Віра змусила мене захищати мою країну Югославію, яку ви, західні сили, знищили з допомогою НАТО, Ватикану, західної мафії, Буша та Кінкеля. Не Ратко Младіч розпочав війну, не він вирішив атакувати Югославію.

Втім сторона обвинувачення наполягає не лише залишити в силі пожиттєве ув'язнення, але й додати до переліку злочинів Младіча ще й геноцид у п'яти районах Боснії та Герцоговини. Це на додачу до визнаної геноцидом різанини у Серебреніці. Коли під командуванням Младіча убивали тисячі чоловіків та підлітків боснійських мусульман.

Лорел Бейг, прокурор:

Ратко Младіч не воєнний герой. Він - військовий злочинець. Він зловживав широкою воєнною силою, щоби навмисно атакувати мирне населення, знищуючи життя, сім'ї та цілі громади.

Йдеться про події 25-річної давнини. До масових убивств мусульман-боснійців призвів воєнний конфлікт у Югославії. Коли Боснія та Герцоговина вирішили вийти зі складу країни. Сам Младіч після війни переховувався від правосуддя у Сербії. І якщо він програє апеляцію, то залишиться за гратами довічно.