Трамп официально стал кандидатом в президенты США [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп дал официальное согласие баллотироваться на второй президентский срок от Республиканской партии.
Об этом он сообщил во время своего выступления на съезде республиканцев в Белом доме, трансляцию которого вел телеканал CNBC.
"Я с глубочайшим уважением принимаю номинацию в президенты США", - отметил Трамп.
Напомним, республиканцы выбрали Трампа кандидатом в президенты США 23 августа.
Выборы президента Соединенных Штатов пройдут 3 ноября 2020 года.
Ранее сообщалось, что американский музыкант зарегистрировался на выборы президента США. Также мы писали о том, что Байден будет участвовать в гонке.
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