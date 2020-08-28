Президент США Дональд Трамп дал официальное согласие баллотироваться на второй президентский срок от Республиканской партии.

Об этом он сообщил во время своего выступления на съезде республиканцев в Белом доме, трансляцию которого вел телеканал CNBC.

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"Я с глубочайшим уважением принимаю номинацию в президенты США", - отметил Трамп.

Напомним, республиканцы выбрали Трампа кандидатом в президенты США 23 августа.

Выборы президента Соединенных Штатов пройдут 3 ноября 2020 года.

Ранее сообщалось, что американский музыкант зарегистрировался на выборы президента США. Также мы писали о том, что Байден будет участвовать в гонке.