Главный конкурент Дональда Трампа на президентских выборах в США Джо Байден дал согласие на участие в выборной гонке.

Об этом политик сообщил во время Национального съезда демократов.

По его словам, он гордится возможностью участвовать в выборах на пост американского лидера.

С большой гордостью и со смирением я принимаю предложение баллотироваться в президенты США.

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