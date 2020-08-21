Выборы в США: Байден будет участвовать в гонке [ Редактировать ]
Главный конкурент Дональда Трампа на президентских выборах в США Джо Байден дал согласие на участие в выборной гонке.
Об этом политик сообщил во время Национального съезда демократов.
По его словам, он гордится возможностью участвовать в выборах на пост американского лидера.
С большой гордостью и со смирением я принимаю предложение баллотироваться в президенты США.
Читайте также, Дональд Трамп не будет переносить выборы в США. Ему не нравится идея проводить голосование по почте, так как бюллетени могут потеряться и выборы будут испорчены.
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