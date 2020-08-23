Американский музыкант зарегистрировался на выборы президента США [ Редактировать ]
Американский рэпер Канье Уэст подал заявку на выборы президента США.
Об этом сообщает AP.
Так, рэпер подал заявление на участие в президентской гонке в пятницу. В тот же день еще десять кандидатов подали соответствующие документы. Он идет на выборы от штата Луизиана.
Отмечается, что участие в выборах президента США Уэста обречено на провал. Однако он, отбирая голоса афроамериканцев у кандидата-демократа Джо Байдена, принесет пользу действующему главе Белого дома Дональду Трампу.
Напомним, Канье Уэст решил баллотироваться на пост президента США-2020. в 2015 году музыкант собирался поучаствовать в гонке, но не начал свою кампанию.
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