Американский рэпер Канье Уэст подал заявку на выборы президента США.

Об этом сообщает AP.

Так, рэпер подал заявление на участие в президентской гонке в пятницу. В тот же день еще десять кандидатов подали соответствующие документы. Он идет на выборы от штата Луизиана.

Отмечается, что участие в выборах президента США Уэста обречено на провал. Однако он, отбирая голоса афроамериканцев у кандидата-демократа Джо Байдена, принесет пользу действующему главе Белого дома Дональду Трампу.

Напомним, Канье Уэст решил баллотироваться на пост президента США-2020. в 2015 году музыкант собирался поучаствовать в гонке, но не начал свою кампанию.