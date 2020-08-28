Пентагон звинуватив росіян у навмисній провокації в Сирії [ Редактировать ]
Пентагон звинуватив росіян у навмисній провокації в Сирії через зіткнення американського та російського патрулів. У вівторок росіяни на БТРі наздогнали та протаранили американський бронеавтомобіль. Семеро вояків США травмувалися.
У заяві Вашингтона сказано, що російські сили порушили міжнародні домовленості і в разі виникнення нових небезпечних ситуацій, захищатимуть своїх армійців. На те Росія звинуватила американських солдатів у спробі блокувати патруль російської військової поліції в Сирії.
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