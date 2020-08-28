Конституционный суд признал незаконным назначение Сытника - СМИ [ Редактировать ]
Конституционный суд Украины признал неконституционным решением назначение главы НАБУ Артема Сытника.
Об этом сообщает "РБК-Украина".
Так, Конституционный суд пришел к выводу, что указ о назначении Сытника является несоответствующим Основному закону.
Сегодня КСУ действительно принял такое решение. Указ признан неконституционным.
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