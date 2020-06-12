В Конституционный суд Украины поступило конституционное представление о конституционности закон о банках. Представление поступило от 64 народных депутатов. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Так, представление поступило 11 июня.

"На рассмотрении в Конституционном суде... о соответствии Конституции Украины (конституционности) закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности", его отдельных положений, а также положений других законодательных актов в редакции этого закона", - указано в сообщении.

На данный момент представление распределили судье-докладчику.

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