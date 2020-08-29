У Харкові обирають запобіжний захід нападникам на активістів ГО "Патріоти - За життя" [ Редактировать ]
В очікуванні правосуддя. У Харкові почали обирати запобіжні заходи молодикам, які напали на активістів громадської організації "Патріоти - За життя". Атака із застосуванням зброї, нагадаємо, сталася два дні тому просто на трасі. Четверо людей зазнали серйозних поранень. Що вирішив суд?
Київський суд Харкова зранку охороняють 250 поліцейських. Тут почали обирати запобіжні заходи 14 молодим людям - їх підозрюють у нападі на автобус, у якому 27 серпня ввечері представники Харківського осередку громадської організації "Патріоти - За життя" поверталися з Полтави додому. За 20 кілометрів від Харкова, в районі Люботина, автобус заблокував інший мікроавтобус, змусив його зменшити швидкість.
Максим Мозговий, прокурор:
Спричинивши порізи гострими предметами, пошкодили колеса автобусу, що призвело до його фактичної зупинки та позбавило можливості здійснювати подальше пересування.
Далі - почався напад. Слідство вже встановило, як радикали трощили автобус з людьми.
Максим Мозговий, прокурор:
Шляхом нанесення кийками по кузову та вікнам, розпилили в салоні мікроавтобусу газ сльозогінної дії та кинули в нього невстановленими запальними засобами. Внаслідок чого, всередині салону розпочалася пожежа.
Людей, які задихалися від диму й вибігали з автобуса, били. Постраждали четверо. У них вогнепальні поранення плеча, закрита черепно-мозкова травма, струс мозку, та рани на шиї. Перший на лаві підсудних Максим з Дніпра. Прокурор просить - тримання під вартою. Адвокат наполягає на домашньому арешті.
Євгеній Самойлов, адвокат підозрюваного:
Підозрюваний чітко каже, що я нічого не вчиняв, у мене ніяких слідів на тілі, на одязі не було, мене ніхто не впізнавав і жодного доказу немає.
Інший підозрюваний - небагатослівний.
Вчиняли ви ті дії, не вчиняли, якщо не хочете, можете не давати, це ваше право. Відмовляєтесь, да? (мовчить).
Двох підозрюваних суд узяв під варту до 25 жовтня. Засідання триває. В "Опозиційній платформі - За життя" різко засудили дії радикалів. Зокрема, за словами голови політради партії Віктора Медведчука, напад на беззбройних активістів організації "Патріоти - За життя" із застосуванням зброї продемонстрував, що влада не лише не повернула собі монополію на насильство, а й не сприймається як загроза для незаконних воєнізованих формувань.
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