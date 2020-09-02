Бойовики на Донбасі продовжують свідомо ігнорувати режим припинення вогню [ Редактировать ]
Російські найманці на Донбасі продовжують свідомо ігнорувати режим припинення вогню. Три ворожих обстріли зафіксували на фронті минулої доби. Поблизу Водяного окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.
Провокації були і в районі Майорська, там окупанти здійснили постріл з протитанкового гранатомета. А поблизу Мар'їнки військовики зафіксували кілька неприцільних автоматних черг із боку противника.
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