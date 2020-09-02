На Прикарпатті під вантажівкою обвалився міст [ Редактировать ]
Встояв перед стихією, але не витримав лісовоза. На Прикарпатті в селі Красник обвалився міст, який з'єднував кілька гірських сіл з містечком Верховиною. Дерев'яні перекриття розтрощилися під колесами переповненої вантажівки.
Переправу звели ще на початку минулого століття, і вона була єдиним автомобільним шляхом через річку в районі. Ремонтували її самі ж селяни. А 12 років тому неподалік почали зводити новий міст. Проте до сьогодні роботи не завершені й на половину.
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