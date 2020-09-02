Встояв перед стихією, але не витримав лісовоза. На Прикарпатті в селі Красник обвалився міст, який з'єднував кілька гірських сіл з містечком Верховиною. Дерев'яні перекриття розтрощилися під колесами переповненої вантажівки.

Переправу звели ще на початку минулого століття, і вона була єдиним автомобільним шляхом через річку в районі. Ремонтували її самі ж селяни. А 12 років тому неподалік почали зводити новий міст. Проте до сьогодні роботи не завершені й на половину.