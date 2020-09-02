Все - онлайн. Google повідомляє про рекорд, який поставив Дональд Трамп, витративши на свою рекламу в інтернеті шалені гроші.

Скільки саме? І чому президент відмовився від традиційної агітації?

До виборів лише 60 днів, але на вулицях американських міст взагалі немає реклами. Жодної. Вся агітація - онлайн. Відкриєш Facebook, Youtube, улюблений сайт чи просто перевіриш пошту - і тебе одразу "атакує" штаб Трампа чи Байдена.

При чому, реклама б'є точно в ціль - різні люди бачать різні ролики (залежно від віку, міста й того факту, які новини вони до цього "лайкали"). А ще - і це американське ноу-хау - тут розсилають і-мейли від імені самого Трампа, Іванки чи Майка Пенса. Як не відкрити, коли бачиш, що сам президент тобі написав!

Витрати на все це зараз розсекретив Google. Виявилося, що команда чинного президента станом на сьогодні вже віддала на політичну рекламу в інтернеті... майже 65 мільйонів доларів!

Це навіть рекорд марнотрацтва Майкла Блумберга побило - коли екс-мер Нью-Йорка збирався балотуватися від демократів і витрачав шалені гроші, рекламуючи себе-коханого.

Що цікаво, штаб Байдена більш консервативний, діє традиційніше, купує ефірний час на місцевих каналах, а в інтернеті навіть половини не витратив від того, скільки "викидає" на онлайн-рекламу Трамп.

До того ж, штаб Трампа вже зараз активно скуповує рекламу наперед - на останні дні перед голосуванням. Зокрема, уклали величезний рекламний контракт на листопад, коли перед самими виборами майже вся реклама в Youtube буде їхня.

Чому ж команда Трампа вдалася до віртуальної агітації? Експерти з політичної реклами, яких я запитав про це, кажуть: це спроба "достукатися" до тих, хто ігнорує агітацію на вулицях і одразу перемикає телевізійний канал, коли починається рекламний блок. Але вони дізнаються про події у Facebook. І коли серед цих новин натрапляють на правильно створений політтехнологами заголовок - прочитають, та ще й друзям розішлють. Коли, переглядаючи улюблене шоу в Youtube, під час реклами, почують від Трампа думки, які вони в принципі поділяють (а система спеціально такий ролик персонально для тебе підбере) - то й голос віддадуть. Тому політична кампанія і йде у віртуальність.

І за час, що лишився до виборів, Трамп ще не раз поб'є свій власний рекорд з витрат на агітацію онлайн.