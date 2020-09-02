Понад 300 кілометрів - саме стільки доріг цьогоріч мають відремонтувати на Харківщині. Головна з яких - та, що веде на Луганщину. Таке сьогодні пообіцяв президент, який саме був із робочим візитом в області.

Володимир Зеленський з повітря перевірив, як ідуть роботи - облетів ділянки будівництва на гелікоптері. А вже на землі - подивився, як відбувається навчання у школах.

Володимир Зеленський, президент України: