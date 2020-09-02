"Велике будівництво": Володимир Зеленський проінспектував Харківську область [ Редактировать ]
Понад 300 кілометрів - саме стільки доріг цьогоріч мають відремонтувати на Харківщині. Головна з яких - та, що веде на Луганщину. Таке сьогодні пообіцяв президент, який саме був із робочим візитом в області.
Володимир Зеленський з повітря перевірив, як ідуть роботи - облетів ділянки будівництва на гелікоптері. А вже на землі - подивився, як відбувається навчання у школах.
Володимир Зеленський, президент України:
Школу, найголовніше, що бачимо - вчителя, ми бачимо враження дітей, також з сучасною технікою - там є. І інтерактивні дошки, і меблі, і техніка, і прекрасні музичні зали, спортивні зали.
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