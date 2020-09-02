В среду, 2 сентября, на заседании Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала координаты 19 приоритетных участков разминирования на востоке Украины. При этом, 20 участок вблизи Золотого будут разминировать в рамках проведения работ по открытию дополнительного КПВВ в этом районе.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Разминирование участка вблизи Золотого предварительно запланировано на ноябрь.

Также стороны полностью согласовали рамочное решение о противоминной деятельности, которая станет основой для проведения работ по гуманитарному разминированию в будущем.

Ранее Кравчук допустил возобновление подачи воды в Крым.