У НАСА успішно випробували пришвидшувач для ракети-носія [ Редактировать ]
У НАСА успішно випробували пришвидшувач для ракети-носія. За її допомогою планують споряджати місії на Місяць, а згодом і на Марс. Двигун тестували на полігоні у штаті Юта.
Установка працювала дві хвилини, споживаючи 6 тон палива за секунду. Надважка ракета "Оріон" матиме два таких блоки для виходу на орбіту. Спорядити астронавтів до супутника Землі планують 2024 року.
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