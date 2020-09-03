У НАСА успішно випробували пришвидшувач для ракети-носія. За її допомогою планують споряджати місії на Місяць, а згодом і на Марс. Двигун тестували на полігоні у штаті Юта.

Установка працювала дві хвилини, споживаючи 6 тон палива за секунду. Надважка ракета "Оріон" матиме два таких блоки для виходу на орбіту. Спорядити астронавтів до супутника Землі планують 2024 року.