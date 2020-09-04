На понедельник, 7 сентября, Национальный банк ослабил официальный курс гривны к европейской валюте до 32,8589 грн/евро по сравнению с 32,7319 грн/евро днем ранее. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Официальный курс гривны к доллару НБУ ослабил до 27,7325 грн/долл. по сравнению с 27,6908 грн/долл. днем ранее.

На межбанковском рынке в течение торговой сессии в пятницу, 5 сентября, котировки доллара в покупке поднялись с 27,68 грн. до 27,73 грн, в продаже - с 27,70 грн до 27,76 грн.

Котировки евро снизились в покупке с 32,7648 грн до 32,7186 грн, в продаже - с 32,7884 грн до 32,7484 грн.

Котировки по российскому рублю повысились с 0,3671 грн до 0,3679 грн в покупке и с 0,3677 до 0,3685 грн в продаже.

Ранее мы сообщали, что цены на золото взлетели до исторического максимума.