Такого креативу від депутатів ніхто не очікував. Хочуть зареєструвати всіх домашніх тварин у країні. Кажуть - на виконання Європейської конвенції. Але ми знаємо, як у нас зазвичай здійснюють такі зобов'язання. Журналісти вже охрестили цю ідею "податком на хом'яків". Тож, чого чекати насправді? Ірина Баглай дізнавалася.

Спочатку вони пропонували продати тебе, Мася, і сплатити комуналку. А тепер без жартів мені треба готуватися до нових витрат. Народні обранці хочуть узаконити усіх домашніх тварин. У Масі є ветеринарний паспорт, але цього тепер недостатньо - треба буде зареєструватися в єдиній базі. За що ж доведеться платити і в скільки таких консерв Масі це обійдеться і головне запитання - кому я платитиму.

Ідентифікація і реєстрація домашніх і диких тварин - це загальносвітова практика.

Як і податок на них. Його сума залежить і від країни, і від різновиду животини. Стерилізована вона чи ні. Є й пільговики-власники. У Німеччині, приміром, податок на котів платити не треба, а на собак - так. При чому за кожного наступного пса оплата вища.

У Чехії господаря, який вигнав чотирилапого карають, а тим, хто бере собаку з притулку - дають бонус - дворічні податкові канікули.

Україна зобов'язалася підкоригувати до ЄС-стандартів і своє законодавство ще 7 років тому. Проте три останні роки ця ініціатива не мала підтримки. Аж ось її знову готують внести на розгляд сесійної зали. І ніби із найщирішими намірами, кажуть автори законопроєкту. А це майже три десятки нардепів.

Олег Бондаренко, народний депутат, фракція "Слуга народу":

Ми хочемо розуміти, де знаходиться тварина, що з нею відбувається, чому вона зникла з якихось підстав, чи не проводяться з нею дослідження.

Та не все так просто. Громадські активісти вгледіли в документі ознаки корупційних схем:

Агія Загребельська, співзасновниця громадської платформи "Ліга антитрасту":

Нам пропонують ці кошти платити фактично приватним прокладкам за пересилання інформації.

За задумом депутатів, у країні мають з'явитися агенти з ідентифікації тварин. Такі собі посередники в процесі реєстрації.

Агія Загребельська, співзасновниця громадської платформи "Ліга антитрасту":

Тобто вони будуть виконувати послугу електронної пошти перенаправляти документи, які вже оформив ветеринар до відповідного державного реєстра і за це брати гроші.

Подібні "прокладки" вже існували. Зокрема сумнозвісні площадки Яценка. Майданчики оцінки на ринку нерухомості, які не так давно ліквідували. До речі, ім'я депутата Антона Яценка активісти побачили як співавтора і цього законопроєкту.

Агія Загребельська, співзасновниця громадської платформи "Ліга антитрасту":

Цей народний депутат, він характеризується здатністю просувати саме подібні схеми.

Та після скандалу у ЗМІ Антон Яценко відкликав свій підпис під законопроєктом про реєстрацію тварин. Документ ще сирий, і його навіть не виносили на розгляд комітету, визнають і заспокоюють інші нардепи.

Юлія Овчиннікова, народний депутат України, фракція "Слуга народу":

Якщо ми побачимо, що якась норма містить корупційні ризики цієї норми не буде. Навіть до комітету він не дійде, маючи будь-яку корупційну норму.

Зараз законопроєкт радше нагадує рівняння з багатьма невідомими. Не зрозуміла ні вартість послуг, ані самі послуги. Чи потрібно буде обов'язково чіпувати тварину, чи достатньо придбати жетон. Точно відомо - неодмінно треба буде вказати місце проживання, і, в разі переїзду, повідомити новий орган. Тобто фактично інформувати про своє пересування з твариною.

Юлія Овчиннікова, народний депутат України, фракція партії "Слуга народу":

Інформація про персональні данні власника буде скрита тільки для відповідних органів типу поліція.

І, звісно, усе це, а ще щорічне щеплення хатніх улюбленців треба буде реєструвати та оплачувати. Проігнорувати новацію не вийде. Адже одночасно з цим законопроєктом народні обранці внесли ще один - зміни до адмінкодексу. І у ньому вже визначили суму штрафу за ухиляння від реєстрації.

Агія Загребельська, співзасновниця громадської платформи "Ліга антитрасту":

Якщо вони цю тварину не зареєстрували штраф у розмірі від 850 до 1700 грн якщо вперше, якщо повторно від 1700 до 3400 грн.

Про податок на улюбленицю Ніку, який задумали запровадити депутати, Микита почув уперше від нас. Вона вже має всі необхідні документи. Тож навіщо знову проходити реєстрацію та вносити додаткові гроші, чоловік не розуміє. Новина одразу викликає жваву дискусію між друзями.

Микита, власник собаки:

Может быть нужна будет обязательная прописка еще собакам кошкам, хомякам у меня еще кролик живет.

Я думаю это правильно, все должны знать, что у тебя зарегистрована собака, она не с улицы, а какая разница если я подобрал с улицы, а зачем мне регистрировать.

І те, що здалося Микиті жартом, депутати серйозно прописали в документі. Під реєстрацію підпадають не тільки коти й собаки. А ще хом'яки, кролі, миші, папуги. Усі в чергу.

Рібал, продавець тварин:

Может ID-карточка, им уже пора и карточку банковскую. Хомяки люди берут и через месяц его нема уже. О каком чипировании и регистрации.

Захистити тварин від людської жорстокості та скоротити кількість безпритульних чотирилапих - ось для чого хочуть ухвалити цей законопроєкт. Адже за номером можна буде знайти господаря, який викинув на вулицю свого домашнього улюбленця і покарати його. Проте в житті все може бути з точністю до навпаки.

Рібал, продавець тварин:

Больше покупать, будут ничего брать, ни хомяков, ни собак, ни котов им будет больше проблем, они будут просто на улицу ходить.

Адже і прогодувати тварину, і оплатити всі бюрократичні процедури може забракнути грошей. І багатьом буде простіше просто викинути собаку чи кота на вулицю. Забувши про совість і знявши з себе відповідальність.