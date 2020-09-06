"Избивали дубинками даже лежачих": в Минске к силовикам присоединились "титушки" (фото, видео) [ Редактировать ]
В Минске, 6 сентября, около 100 тысяч человек вышли на "Марш единства", после марша в разных частях Минска начались жесткие задержания участников, часто людей задерживали люди в спортивной форме с дубинками, так называемые "титушки". Об этом сообщает издание TUT.BY.
По данным издания, неизвестные в масках и с дубинками в руках бросились на людей и начали бить, при этом правоохранители никак на это не отреагировали.
В начале проспекта Победителей неизвестные в масках и с дубинками в руках бросились на людей и начали бить. Упавших на землю в том числе. Обозначенные сотрудники внутренних дел ничего не предприняли
Также, как сообщают в СМИ, около 15 неизвестных в кепках, масках и с дубинками в руках ворвались в кофейню O’Petit, в которой укрылись демонстранты, разбили дубинками стеклянные двери и выволокли наружу несколько человек. Никто из обозначенных сотрудников внутренних дел ничего не предпринял.
Стоит отметить, что по окончанию "Марша единства" возле Дворца независимости в Минске остались около 20 человек, к которым выбежали силовики из-за заграждения и задержали нескольких парней.
Также, по даныным СМИ, в парке Победы было задержано не менее 20 человек. Силовики попытались догнать часть демонстрантов - люди начали прыгать в воду, чтобы хоть как-то спастись от задержания.
Как мы ранее сообщали, в Минске на "Марш единства" вышли около 100 тысяч человек, тысячи протестующих добрались до резиденции Лукашенко.
Ранее, в Минске на акцию протеста против арестов вышли студенты, преподаватели и журналисты. Позже, в Минске начались аресты журналистов.
Напомним, Тихановская обратилась к народу Беларуси и призвала выходить на протесты. Ранее, Светлана Тихановская просила помощи в ООН.
Читатайте также, Евросоюз отказался вводить санкции против Лукашенко, а также стало известно, где Лукашенко прячет сына Николая с начала протестов в Беларуси.
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