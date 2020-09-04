Евросоюз отказался вводить санкции против Лукашенко - СМИ [ Редактировать ]
Германия, Франция и Италия выступили против введения санкций в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщает издание Die Welt, ссылаясь на дипломатов.
Немецкие и французские власти считают, что, если в отношении Лукашенко введут санкции, то диалог с официальным Минском полностью прекратится. Вместе с тем на санкциях против Лукашенко настаивают страны Балтии и Польша. В конце августа Латвия, Литва и Эстония запретили въезд Александру Лукашенко и еще 29 белорусским чиновникам.
Страны Евросоюза пока не выносили на голосование вопрос о включении Лукашенко в санкционный список, но переговоры об этом завершились "однозначно", говорят источники издания.
Напомним, что согласно официальным данным ЦИК Беларуси, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, что обеспечило ему переизбрание на шестой президентский срок. Его основной конкурент Светлана Тихановская набрала 10,1%.
Лидеры России, Казахстана и Китая поздравили Лукашенко с победой, но результаты голосования не признали депутаты Европарламента и главы МИД Европейского союза. Провести перевыборы потребовали власти Канады и Ирландии.
Александр Лукашенко отверг идею повторных выборов главы государства. Вместе с тем он согласился передать часть полномочий после референдума о поправках в Конституцию.
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