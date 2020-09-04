Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обратилась в ООН с просьбой направить в Республику мониторинговую миссию. Политик выступила по видеосвязи перед Советом Безопасности ООН.

Народ Беларуси нуждается в поддержке ООН, чтобы остановить нарушение прав человека в самом центре Европы. Мы призываем ООН осудить применение силы силовыми структурами против протестующих. Мы предлагаем созвать специальную сессию Совета по правам человека ООН, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси. Мы призываем ООН послать специальную миссию в Беларуси, чтобы задокументировать ситуацию на месте.

В своей речи Тихановская также назвала режим Александра Лукашенко "моральным банкротом".

Напомним, что согласно официальным данным ЦИК Беларуси, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, что обеспечило ему переизбрание на шестой президентский срок. Его основной конкурент Светлана Тихановская набрала 10,1%.

Лидеры России, Казахстана и Китая поздравили Лукашенко с победой, но результаты голосования не признали депутаты Европарламента и главы МИД Европейского союза. Провести перевыборы потребовали власти Канады и Ирландии.

Александр Лукашенко отверг идею повторных выборов главы государства. Вместе с тем он согласился передать часть полномочий после референдума о поправках в Конституцию.